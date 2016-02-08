Корбан нуждается в стационарном наблюдении в больнице - кардиолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом врач, которую вызвали по просьбе стороны защиты, сказала сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, рассматривающего жалобу на решение об аресте Корбана.

По словам кардиолога, ей не понятно, как человеку с острым коронарным синдромом, после стентирования коронарных сосудов, в первые же сутки после хирургического вмешательства можно было позволить участвовать в судебном процессе.

Врач подчеркнула, что согласно приказу Минздрава Украины от 2006 года, таким больным показано 10-14 дней стационарного режима. «В этом приказе проведение заседаний суда не предусмотрено», - подчеркнула она.

Врач также отметила, что в Днепровском райсуде существовала реальная угроза жизни подсудимого, а вот возможности оказать ему надлежащую помощь не было – такая возможность есть даже не во всех медицинских учреждениях.

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По словам врача, на сегодняшний день Корбан нуждается в регулярном медицинском обследовании для контроля его состояния в результате приема прописанных медикаментов.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

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25 декабря Корбану было проведено стентирование коронарных сосудов в Институте им. Амосова, а уже 26 декабря он был принудительно доставлен в Днепровский райсуд Киева, где судья Николай Чаус рассматривал ходатайство прокуратуры об изменении политику меры пресечения.

28 декабря судья Чаус принял решение о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

Адвокаты подали апелляцию на это решение Днепровского райсуда столицы. Рассмотрение апелляции началось 5 января.