Порошенко подписал закон о выборах мэра Кривого Рога 27 марта

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также Центральной избирательной комиссии поручено с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения указанных выборов, и принять меры по материально-техническому обеспечению для их подготовки и проведения.

Как сообщал УНИАН, по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября, Криворожский горизбирком объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. Согласно информации на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

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Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета.

23 декабря 2015 года Рада проголосовала в целом за законопропект №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы, после этого в парламент был внесен проект постановления об отмене этого решения. Однако 26 января он был отклонен.

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Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.

По официальным данным, Кривой Рог является 8-м по величине городом Украины. На начало 2015 года население Криворожского горсовета составляло 650,5 тысячи человек, из них в самом городе 647,4 тысячи.