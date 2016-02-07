Украина и НАТО к маю подготовят программу реформирования ВСУ до 2020 года

Об этом в интервью УНИАН сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок.

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Он напомнил, что, согласно программе президента «Украина 2020», украинская армия должна к 2020 году быть реформирована по стандартам НАТО.

«Сейчас для достижения этой цели мы совместно с Альянсом разрабатываем комплексную среднесрочную Государственную программу реформирования ВСУ на период до 2020 года. Развернутый план этого документа, написанный вместе с советниками НАТО, которые работают в Украине, был представлен 21 января начальником Генерального штаба здесь, в штаб-квартире НАТО, и получил положительные оценки», - отметил Божок.

По его словам, следующим шагом будет разработка так называемого стратегического оборонного бюллетеня, которая уже завершается. Этот документ должен представить в штаб-квартире НАТО в начале марта министр обороны Украины Степан Полторак.

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«На основе этого стратегического оборонного бюллетеня до мая этого года – а это наши договоренности с НАТО – должна быть разработана Государственная программа реформирования ВСУ до 2020 года», - подчеркнул Божок.

В.а. главы украинской миссии добавил, что окончательно проект программы будет согласован в мае на заседании Военного комитета Украина-НАТО.

«Мы также надеемся, что во время мероприятий НАТО в Варшаве в июле этого года состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. Кроме политической важности, мы закладываем в этот саммит серьезный практический смысл. То есть, мы готовимся к тому, что президент Украины на этом саммите представит комплексную Государственную программу реформирования ВСУ до 2020 года, разработанную, подчеркиваю, в тесном взаимодействии с НАТО, а по результатам Комиссии Украина-НАТО Альянс, как мы ожидаем, примет комплексный пакет помощи Украине для развития ее оборонных способностей», - отметил Божок.

Украинский дипломат считает, что помощь НАТО Украине в реформировании Вооруженных сил имеет «стратегический характер».

«Это помощь на среднесрочную перспективу, которая предусматривает бюджет, финансирование. А это – серьезные деньги, капиталовложения Альянса в целом и отдельного союзника частности. Такие решения, конечно, принимают лидеры государств. Именно для этого нам и нужно утвердить комплексный пакет помощи на саммите – и подкрепить его, во-первых, политической воли на самом высоком уровне, и, во-вторых, необходимыми финансовыми ресурсами», - подчеркнул Божок.