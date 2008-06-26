В Украине стартует дополнительная сессия внешнего тестирования

Сегодня во всех регионах Украины начинается дополнительная сессия внешнего оценивания знаний выпускников школ, которая будет продолжаться до 4 июля.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, в первом тестировании по украинскому языку и литературе принимают участие 6 тыс. 361 человек, для которых созданы 27 пунктов тестирования.

Как и во время основной сессии, тестирование будет продолжаться три часа. Для проверки работ созданы три пункта проверки в разных регионах. Тестовые задания, как и ранее, содержат и закрытые, и открытые вопросы.

Как сообщалось, во время основной сессии внешнего оценивания, продолжавшейся с 22 апреля по 4 июня, тест по украинскому языку и литературе сдали 461 тыс. 210 участников. 92% из них набрали более 124 баллов, получив таким образом право на вступление в высшие учебные заведения. Максимальное количество баллов - 200 - получили 222 участника.

Участие в дополнительной сессии тестирования принимают граждане, которые по установленным в законе уважительным причинам не зарегистрировались или не явились на основную сессию.