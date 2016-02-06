В Австрии украинцу отказали в лечении, требуя оплатить долги сограждан: парень уже в Индии

Тяжелобольному 17-летнему украинцу Максиму Стасиву сделают операцию по трансплантации кишечника в Индии. Туда парня доставили после того, как в клинике австрийского Инсбрука ему отказали в операции. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Судьба Максима сейчас решается уже в другой стране, другой клинике, где более по-человечески отнеслись к судьбе этого парня. В Индии есть больница "Мединдия", которая в течение двух дней дала согласие, не выдвигая никаких предварительных требований и виза была предоставлена практически мгновенно", - рассказал Щерба.

По его словам, Стасив перенес тяжелый перелет в Нью-Дели, держится и проходит стабилизацию, которая предшествует трансплантации.

Ранее дипломат рассказал, как удалось договориться о лечении юноши в Австрии - одной из немногих стран, где проводятся такие операции.

"Прикладывались большие усилия, чтобы привезти Максима в Земельную больницу Инсбрука. Врачи были в полной готовности. Трансплантат тоже можно было получить. А что касается необходимых средств - их собирала вся страна. Была пожертвована сумма 6 млн гривен (200 тысяч евро). Пожертвования продолжали поступать", - написал Щерба в Facebook.

Стоимость операции в клинике была установлена в сумме 250 тысяч евро. Однако в конечном итоге сумма неожиданно выросла более чем вдвое.

"Больница Инсбрука поставила условия: 250 тысяч евро на счет больницы, 250 тысяч евро в форме банковской гарантии от австрийского банка и возврат 61 тысячи евро, которые задолжали украинские пациенты перед тем, а еще гарантия, что парень не останется в Австрии. Финансовая дирекция больницы не поленилась позвонить в австрийское посольство в Киеве и попросила не выдавать парню визу. в результате мать бесполезно ждала визу три дня в Киеве, пока ее сын продолжал находиться между небом и землей во Львове", - рассказал дипломат.