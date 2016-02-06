Украинские суды не зафиксировали ни одного факта нарушения прав человека в Крыму - СМИ

Не заведено даже ни одного дела о незаконном лишении свободы - в отношении Сенцова, Кольченка, Афанасьева и других, передает ZN.UA.

"Мониторинги правозащитников и СМИ зафиксировали тысячи фактов нарушения прав человека в Крыму, которые, к слову, не прекращались даже во время пребывания миссии спецпредставителя Генсекретаря Совета Европы (в двух селах шли повальные обыски и снятие отпечатков пальцев без предъявления каких-либо оснований). Однако на сегодня в Украине судом не установлен ни один юридический факт нарушения прав человека", - отмечается в сообщении издания.

Читайте такжеВ России и оккупированном Крыму незаконно содержится под стражей 21 украинец - Евромайдан SOS

Подчеркивается, что ни одного дела о незаконном лишении свободы, пытках, бесследном исчезновении активистов, экспроприации имущества, в том числе и государственного, преследовании на этнической и религиозной почве не расследовано и не рассмотрено в суде.

Поэтому, подытожили в ZN.UA, украинская власть должна сделать полную ревизию всего законодательства, включая ведомственные нормативно-правовые акты, касающиеся всех сфер жизни оккупированного Крыма.

Как сообщалось, 25 января генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд принял решение отправить в Крым делегацию для оценки ситуации в сфере прав человека.

Ягланд отметил, что эта миссия будет полностью независимой и не будет заниматься вопросами территориального статуса Крыма.