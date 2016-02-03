Делегация Совета Европы вернулась из Крыма и готовит доклад о ситуации с правами человека

Как сообщает в среду пресс-служба Совета Европы, делегация СЕ по правам человека во главе со швейцарским дипломатом, послом Жераром Штудманном вернулась в Страсбург после семидневного визита на полуостров.

Читайте такжеВ оккупированный Крым едет миссия Совета Европы

Турбьерн Ягланд проинформировал Комитет министров Совета Европы, что делегация встретилась с представителями всех секторов в Крыму, провела в нескольких местах, включая Симферополь, Ялту, Севастополь и Бахчисарай, более 50 заседаний. Посол Жерар Штудманн также имел возможность посетить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, который содержится в тюрьме в Симферополе.

На основе большого количества информации, собранной в ходе визита в Крым, посол Жерар Штудманн и его делегация подготовят Генеральному секретарю всеобъемлющий доклад.

Делегация находилась в Крыму с 25 по 31 января с целью объективно оценить положение в области прав человека и верховенства права и подготовить доклад с рекомендациями.