Кильчицкая облюбовала себе ресторан в Ницце

Скоро Ирэна Кильчицкая, которая до недавнего времени была правой рукой мэра, будет отмечать свой день рождения.

40-летний юбилей бывшая чиновница решила отпраздновать в Ницце. Там уже арендован ресторан, а в Киеве заказаны спецрейсы, которыми полетят гости Ирэны Реонольдовны, пишет Обкомсо ссылкой на "24".

Самый известный подарок Ирэны Кильчицкой стоял у нее на столе в рабочем кабинете. Это скульптура бегущей деловой женщины с портфелем и с ребенком наперевес. «Правда, она на меня похожа?» – спрашивала Ирэна Реонольдовна.

Подарки со смыслом любит получать и начальник главного управления жилищного обеспечения администрации, депутат-литвиновец Михаил Голица. «У меня в кабинете стоят три обезьянки, знаете, из серии – ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не скажу. Вот и понимайте как хотите», – сказал он. Видимо, даритель знал: работа у Михаила Голицы такая, что этот девиз ему очень подходит. Как-никак квартирный вопрос решается в этом кабинете.

У заммэра Дениса Басса свой подход к подаркам. Он признался, что заранее приобретает несколько экземпляров Библии и прихватывает томик, когда отправляется на день рождения.