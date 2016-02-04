Суд продлил арест экс-мэру Славянска Штепе до 3 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время очередного судебного заседания по ходатайству представителей государственного обвинения.

“Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нели Штепы продлить до 3 апреля 2016 года включительно”, - сказал председательствующий судья коллегии судей Червонозаводского районного суда Харькова Виктор Ежов.

Он отметил, что, согласно действующему законодательству, суд не может назначить Штепе другую, кроме содержания под стражей, меры пресечения.

По словам Ежова, судебное слушание дела продолжается, соответственно сохраняются риски, из-за которых следственный судья выбрал Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Справка УНИАН. Штепу задержали в июле 2014 года.

8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэру Славянска инкриминируют: призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября 2015 г. прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.

10 декабря 2015 г. Червонозаводской районный суд Харькова продлил Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 7 февраля.