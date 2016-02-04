Рада ввела уголовное наказание за незаконный отказ в доступе журналиста к информации

Как передает корреспондент УНИАН, после очередных 7 "сигнальных" голосований депутаты все-таки проголосовали за закон (№1630) в целом. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом установлено, что нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, если это было совершено повторно или в отношении государственных или общественных деятелей, журналиста, или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Кроме того, установлено, что незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности - наказываются штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью - наказываются штрафом до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Действия, предусмотренные ч. 2 ст. 171, если они были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.