Жителя Закарпатья осудили за нападение на тележурналистов

Как сообщает Главное управление полиции в Закарпатской области, 3 июня 2015 года владелец бара в поселке Чинадиево Мукачевского района на почве ревности в разгаре ссоры открыл стрельбу из травматического пистолета по своему сопернику и еще одному мужчине. Один из пострадавших получил ранение в плечо, другой - в ногу.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), а сама история получила огласку.

5 июня в Чинадиево прибыла съемочная группа телеканала НТН, чтобы снять сюжет о стрельбе.

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«Журналист Евгений Соломин с телеоператором вели съемки на улице, когда вдруг появился владелец бара, который и стрелял. Мужчине и его жене не понравилось, что журналисты ведут съемку. Мужчина стал угрожать физической расправой и повредил телекамеру. Не понравились ему и луганские (серии ВВ) номера на автомобиле Соломина», - сообщает полиция.

Журналист Соломин родом из Луганска. Отмечается, что после начала военных действий на Донбассе он вынужден был покинуть родину, а канал НТН предложил ему стать собкором по Закарпатью.

После инцидента в Чинадиево журналист обратился с заявлением в милицию.

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По данному факту следователь Мукачевского горотдела возбудил уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция данной статьи предусматривает штраф, арест на полгода или ограничение свободы на срок до 3 лет.

26 января в Мукачевском районном суде рассматривалось дело 35-летнего жителя Чинадиево по двум обвинениям. За препятствование журналистской деятельности обвиняемого приговорили к 2 годам ограничения свободы.

За дерзкое нарушение общественного порядка и нанесение телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК) обвиняемый получил 4 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

По законодательству жесткое наказание "поглотило" более мягкое, но, как отмечает полиция, это первый приговор суда в Закарпатье относительно препятствования журналистской деятельности.