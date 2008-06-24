Тарасюк сделал заявление на рабочем завтраке в Европарламенте

Председатель Комитета Верховной Рады по европейской интеграции Борис ТАРАСЮК призывает Европарламент содействовать выполнению странами - членами Евросоюза обязательств, предусмотренных соглашением об упрощении визового режима с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на рабочем завтраке, организованном европейско-украинским бизнес советом.

“Думаю, пришло время Европарламенту... одобрить рекомендации по выполнению ЕС своих обязательств в рамках соглашения об упрощении визового режима”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что сегодня в Украине констатируют значительное количество нарушений европейскими странами положений этого документа. Так, по словам председателя комитета ВР, нарушения преимущественно касаются завышения стоимости визы (соглашением предусмотрена максимальная стоимость визы - 35 евро – УНИАН), требований предоставлять дополнительные документы, а также непосредственно поведения сотрудников консульских отделов, которое, по словам Б.ТАРАСЮКА, не всегда отвечает “духу соглашения”.

Он также считает, что Европарламент мог бы посодействовать началу диалога о безвизовом режиме между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Эти соглашения вступили в силу с 1 января 2008 года. Соглашение об упрощении визового режима, в частности, предусматривает установление для украинцев стоимости сбора за оформление виз – на уровне 35 евро вместо 60 евро, упрощение процедуры рассмотрения представления на получение визы, бесплатное получение виз определенными категориями граждан, а также право на апелляцию для тех, кому было отказано в выдаче визы.

За первые четыре месяца действия соглашения об упрощении визового режима с ЕС МИД Украины зафиксировал около 150 случаев нарушений положений соглашения со стороны стран - членов ЕС.