Чубаров: В Симферополе начинается "судилище" над активистами

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По его информации, суд будет проходить в Симферополе.

"Открывающиеся сегодня в оккупированном Крыму судилище над Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи, которые выполняли свой конституционный долг по защите своего государства мирными и ненасильственными способами, является вопиющим нарушением международного права, Устава ООН, циничным вызовом международному сообществу и уходом от международной законности со стороны РФ", - заявил Чубаров.

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"Цинизм совершаемого очередного преступления против прав человека в Крыму заключается в осуществлении российским государством, которое оккупировало Крым, беспрепятственной расправы над гражданами Украины - крымскими татарами, которые выступили на защиту своей Родины - Крыма и сохранение территориальной целостности и суверенитета Украинского государства", - отметил глава меджлиса.

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По его словам, "если же следовать преступной логике российского правосудия", то инкриминируемые Чийгозу, Асанову и Дегерменджи деяния, "в равной степени могут быть применены также к лидерам и главам 100 государств мира - членов ООН, которые поддержали территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ, в том числе Крыма, и осудили незаконные действия России в Крыму".

"Жизнь и здоровье Ахтема Чийгоза, Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, так же, как и других политических заключенных жителей Крыма - Геннадия Афанасьева, Рустема Ваитова, Руслана Зейтуллаева, Юрия Ильченко, Александра Кольченко, Александра Костенко, Нури Примова, Ферата Сайфуллаева, Олега Сенцова, Алексея Чирния, находятся под угрозой", - подчеркнул Чубаров.

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Лидер Меджлиса напомнил, что Чийгоз, Асанов и Дегерменджи совместно с более чем десятью тысячами гражданами Украины - крымскими татарами и жителями Крыма других национальностей, были участниками мирного митинга 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета АР Крым согласно решению Меджлиса крымскотатарского народа.

Он призвал международные организации и правозащитные организации, правительства государств - членов ООН приложить необходимые усилия для того, чтобы "остановить произвол российских оккупантов и защитить права человека во временно оккупированном Россией Крыму".