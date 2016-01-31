Миссия Совета Европы встретилась с проукраинскими активистами в оккупированном Крыму

Об этом сообщает на своей странице в Facebook один из создателей в Крыму Украинского культурного центра Леонид Кузьмин.

«Сегодня состоялась встреча представителей Украинского Культурного Центра со специальным представителем генерального секретаря Совета Европы по правам человека в Крыму Жераром Штудманом и представителями мониторинговой группы. Во время встречи постарался донести до представителей Совета Европы вытеснение украинского языка из школ полуострова, сохранение украинской культуры в Крыму, закрытие детской театральной студии «Світанок» в Симферополе, отсутствие украиноязычных печатных изданий», - сообщил он.

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Кузьмин также рассказал о конкретных нарушениях прав крымских украинцев и проблеме мирных собраний в Крыму.

Сьогодні, відбулася зустріч представників Українського Культурного Центру з Спеціальним представником Генерального секре... Опубліковано Леонидом Кузьминим 30 січня 2016 р.

30 января миссия Совета Европы также провела встречу с представителями Меджлиса крымских татар в Симферополе. Накануне иностранная делегация встречалась с так называемым прокурором Крыма, сообщалось о визите главы миссии в СИЗО Симферополя к заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, которого судят по «делу 26 февраля». На этой неделе миссия посетила одну из крымских школ.

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Делегация Совета Европы из четырех человек во главе со швейцарским дипломатом, послом Жераром Штудманом прибыла в Крым 25 января. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что он решил направить делегацию в Крым для оценки положения с правами человека на полуострове.

Как сообщает "Крым.Реалии", наблюдатели Совета Европы стали первыми представителями международных организаций, которые получили доступ в Крым за последние полтора года.