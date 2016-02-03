Справки из военкомата для выезда за границу украинцам призывного возраста не нужны - Минобороны

09:55, 03 февраля 2016
Общество
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Министерство обороны Украины заявляет, что ограничения передвижений украинцев призывного возраста за границу в особый период не предусмотрены.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

В украинском оборонном ведомстве объяснили, что недавно несколько украинских и иностранных СМИ обнародовали информацию о якобы "заявления министра обороны Степана Полторака по поводу того, что граждан Украины призывного возраста могут заставить получать справки в военкоматах для выезда за границу".

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"Эта информация годичной давности не соответствует действительности. Согласно действующему законодательству Украины, каких-либо ограничений относительно передвижения граждан Украины призывного возраста в особый период не предусмотрено", - отметили в Минобороны.

При этом в ведомстве добавили, что в январе 2015 года рассматривался законопроект, который содержал такую норму. Однако она не была принята.

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