В Украине стартовала кампания по постановке на воинский учет 17-летних юношей

С первых дней нового 2016 года в Украине стартовала постановка на воинский учет при районных (городских) военных комиссариатах юношей 1999 года рождения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В частности, со 2 января до 30 марта 2016 года только в Харьковской области более 8 тысяч человек будут вызваны в военкоматы для постановки на воинский учет, изучение их годности к военной службе, обследования состояния здоровья", - говорится в сообщении.

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По словам командования Харьковского областного военкомата, в состав районных (городских) приписных комиссий, кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, вошли гражданские врачи, психологи и работники региональных структур социального обеспечения.

"Еще в прошлом году офицеры военкоматов составили списки харьковчан, которым в этом году исполнится семнадцать. Параллельно в районах подготовлено все необходимое для выполнения этого общегосударственного задания. Поэтому со 2 января райвоенкоматы, расположенные на Харьковщине, своевременно и на полную мощность заработали над приписной кампанией 2016 года", - пояснил временно исполняющий обязанности военного комиссара Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

Во время постановки на военный учет лиц 1999 года рождения будет проводиться изучения юношей и девушек, которые в этом году будут поступать в высшие военные учебные заведения оборонного ведомства.