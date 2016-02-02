В Ужгороде полицейский на служебном авто сбил пешехода

Как сообщает областная прокуратура, предварительно установлено, что вечером 1 февраля служебный автомобиль Главного управления полиции в Закарпатской области совершил наезд на 31-летнего пешехода.

Последний с переломом ключицы, тупой травмой живота и травмой грудной клетки был госпитализирован в Ужгородскую центральную городскую клиническую больницу.

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Прокуратурой Закарпатской области начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло средней тяжести телесное повреждение (ч.1 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет или ареста на срок до 6 месяцев или ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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