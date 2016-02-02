С начала эпидемического сезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 8,3 % населения - Минздрав

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения Украины, переданные УНИАН.

Отмечается, что из общего количества заболевших 62,8% составляют дети в возрасте до 17 лет.

При этом в ведомстве отметили, что заболеваемость на 41,4% выше уровня, аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован среди населения Киевской области и города Киева, где переболело соответственно 14,1 и 11,9% населения. Наименьший показатель заболеваемости регистрируется в Закарпатской (5,2%) и Харьковской областях (3,6%).

Всего по Украине с начала эпидемического сезона по Украине госпитализированы с предварительными диагнозами "грипп" и "острая респираторная вирусная инфекция" 129 тыс. человек (3,9% заболевших), из них в 67,7% составляют дети в возрасте до 17 лет.

«На четвертой неделе 2016 года в 19 областях и городе Киеве показатели заболеваемости гриппом превысили эпидемические пороги, из них в 11 областях - более чем на 50,0%. В 5 регионах страны эпидемические пороги находятся в пределах от -4,0% в Донецкой, до -42,1% в Ивано-Франковской области», - говорится в сообщении.

С начала эпидемического сезона, согласно оперативным данным, зарегистрировано 176 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них 2 детей до 17 лет и один летальный случай среди беременных. Идентифицированы как вирус гриппа А нетипичный – 22 случая, вирус гриппа типа В-2 и вирус гриппа Н1N1 (pdm09) - 152 случая.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области - 34, в Винницкой - 13, Запорожской - 12, Ривненской области - 11 и в г. Киеве - 11.

За медицинской помощью своевременно обратилась лишь треть умерших. Проведенный анализ летальных случаев показал, что все умершие не имели прививок от гриппа.

С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, вакцинировано от гриппа 124 927 человек, что составляет 0,32% общего количества населения, из них дети до 17 лет - 21%. Вакцинация осуществлялась в основном за счет местных бюджетов, добавили в Минздраве.