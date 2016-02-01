СБУ пресекла деятельность сепаратиста, сливавшего ФСБ данные о проукраинских деятелях Запорожья

Как сообщает пресс-центр СБУ, по заданию кураторов из так называемой «ДНР» мужчина размещал в Интернете на различных информационно-политических страницах антиукраинские материалы с призывами к насильственной смене конституционного строя.

Запорожец также призвал к акциям гражданского неповиновения действующей власти, размещал другую информацию для увеличения социальной напряженности в обществе и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

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Себя он позиционировал как сторонника идеи создания «Запорожской народной республики» в составе так называемой «Новороссии».

Сотрудники спецслужбы также установили, что в 2015 - начале 2016 года мужчина по собственной инициативе через сеть Интернет передавал ФСБ предоставленные им персональные данные, адреса, номера телефонов представителей патриотических организаций и проукраинских деятелей региона.

Интернет-агитатор пересылал своим кураторам также собранные им видео - и фотоматериалы с подробным описанием охраны и слабых мест, стратегических и оборонных объектов региона.

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По оперативным данным, эта информация использовалась для подготовки диверсий на территории Запорожской области.

Во время обысков правоохранители изъяли у запорожца компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности. Продолжаются оперативно-следственные действия.