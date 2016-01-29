"Правый сектор" объявил вторую волну протестов в поддержку заключенных активистов

Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора".

"Для активиста "Правого сектора", майдановца Александра Шитикова, по надуманным обвинениям прокуратура требовала девять лет лишения свободы. Из-за нашего давления суд отверг эти требования, освободил Александра из-под стражи и полностью его оправдал", - говорится в сообщении.

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В "Правом секторе" отметили, что первая волна протестов "Свободу узникам режима", который состоялся 19 декабря, принес определенные результаты. Благодаря протестам, как считают в ПС, удалось освободить из-под ареста Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Как сообщал УНИАН, ранее от "Правого сектора" отделились несколько "батальонов".