HRW: Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму остается репрессивной, любая критика подавляется

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) констатировала значительные нарушения прав человека на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Об этом говорится в обнародованном сегодня отчете HRW (26-е издание) по соблюдению прав человека в более чем 90 странах мира.

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Перемирие, которое началось в сентябре 2015 года, способствовало значительному уменьшению количества боевых действий, во время которых нарушения международного гуманитарного права наносили серьезный ущерб мирным жителям, но безопасность и права тех жителей, которые остались в зоне конфликта и до сих пор находятся под угрозой, отметили в международной правозащитной организации.

«Активный конфликт может превратиться в замороженный, но защита мирных жителей и гарантии соблюдения их прав должны оставаться приоритетами для всех сторон в восточной Украине», - отметила эксперт Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова.

«Ни органы власти Украины, ни боевики в своих действиях на востоке страны не должны игнорировать или нарушать права гражданского населения», - добавила эксперт.

Как отмечается в отчете Human Rights Watch, от мин и взрывоопасных предметов погибают и получают ранения мирные жители, включая детей. Ограничения на передвижение между территориями, находящимися под контролем боевиков, и остальной территорией Украины, препятствуют мирным жителям в получении доступа к социальным сервисам, государственной помощи и медицине. Боевики запрещают или вмешиваются в работу гуманитарных миссий в Донецкой и Луганской областях, препятствуя доступу гражданских лиц к гуманитарной помощи.

«И украинская армия, и силы ополченцев осуществляли неизбирательные атаки, которые приводили к гибели и ранениям мирных жителей. Также существуют убедительные свидетельства того, что обе стороны прибегали к пыткам и жестокому и унижающему достоинство обращению с пленными. Расследование по этим злоупотреблениям проводятся очень редко», - говорится в отчете организации.

Кроме того, в Human Rights Watch считают, что «в течение 2015 года украинское правительство сделало спорные шаги, направленные на ограничение свободы выражения взглядов, в частности, приняв закон о запрете коммунистической символики и криминализировав пропаганду коммунистической идеологии».

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Также в правозащитной организации отметили, что позиция власти «по ЛГБТ-движению была противоречивой, гомофобия и нетерпимость остаются широко распространенными».

«Ситуация с правами человека в Крыму под российской оккупацией остается репрессивной, любая критика последовательно подавляется. Люди, которые отказались от российского гражданства и оставили украинское, сталкиваются с осложнениями и дискриминацией в доступе к образованию, работе и государственной помощи», - констатировали в Human Rights Watch.