Порошенко: перемирие является началом возвращения Украины на оккупированные Донбасс и Крым

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

По его словам, на Донбассе сейчас «абсолютная тишина». «За три дня на фронте не сделано ни одного выстрела даже из стрелкового оружия, даже из пистолета», - добавил он.

Порошенко отметил, что «это то, что дает нам надежду на очень важную вещь, о которой я сейчас хочу заявить - дальнейшие шаги - и мы начинаем верить, что они возможны - это возвращение Украины на Донбасс. Без этого вернуть украинский суверенитет на Донбасс невозможно».

Читайте такжеМинские договоренности не касаются Крыма - Кабмин

По его словам, все это невозможно без политического урегулирования, без вывода войск, без выборов по украинскому законодательству.

При этом Порошенко заявил: "Еще один очень важный аргумент - если мы не собираемся возвращать Донбасс, как вы собираетесь Крым возвращать?».

"Крым - это следующий этап наших действий", - добавил он.