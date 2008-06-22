VIP-гости Пинчука и Маккартни передали 3 млн. грн. на детский онкоцентр

Около трех миллионов гривен на оборудование для детского онкологического центра передали VIP-гости концерта Пола МАККАРТНИ в Киеве.

Об этом сообщил в интервью «Зеркалу недели» инициатор и спонсор концерта Виктор ПИНЧУК.

По словам бизнесмена, идея собрать деньги на благотворительную цель встретила понимание среди обеспеченных гостей концерта.

«Большинство людей отзывались и относились к этому очень положительно. Кто-то не понимал: мол, почему это мы, такое украшение всего, еще и должны платить? Однако таких - единицы, - рассказал В.ПИНЧУК. - Люди абсолютно разной политической ориентации, разных профессий, госслужащие и бизнесмены отозвались на наш призыв».

Одним из наиболее удачных благотворительных проектов В.ПИНЧУКА, по его словам, является программа «Колыбель надежды», направленная на выхаживание недоношенных детей. По словам врачей, благодаря собранным программой лекарствам и оборудованию, за два года удалось спасти жизни 1400 детей.