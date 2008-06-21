Погода на 22-25 июня

22 июня на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью на большей части Украины, днем на Левобережье и в Карпатском регионе пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16- 21°, днем 21-26°, на юге до 28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

23-24 июня переменная облачность сохранится. 23 июня преимущественно без осадков, лишь на крайнем востоке, а днем местами и на крайней западе и севере кратковременные дожди, грозы. 24 июня в западных и северных областях, а днем местами и на остальной территории Украины кратковременные дожди, грозы, местами град. В Крыму двое суток без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 23 июня 8-13°, на юге до 15-17°, 24 июня 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, в южной части, а 23 июня и в западных областях местами 30-33°, 23 июня в восточных, а 24 июня в западных областях 21-26°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 23 июня 18-23°, 24 июня 15-20°.

25 июня в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, в южной части местами сильные дожди. 26 июня преимущественно без осадков. Температура ночью 10-15°, в южной части 16-20°, в западных областях 26 июня 7-12°; днем 21-26°, 25 июня в южной и восточной части местами 26-29°.

В Киеве 22 июня будет переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

23-24 июня - переменная облачность. 23 июня преимущественно без осадков, лишь в конце дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза. 24 июня кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 23 июня 8-13°, 24 июня 12-17°; днем 24-29°.

Ночью 25 июня ожидается кратковременный дождь, гроза, в остальное время преимущественно без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.