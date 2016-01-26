Морозы отступают: с сегодняшнего дня в Украине потеплеет

В частности, на несколько градусов температура повысится на Харьковщине и Сумщине, где накануне был рекордный мороз до - 26, передает ТСН.

Отмечается, что из-за заморозков в Харькове плохо движется общественный траспорт. Техника не выдерживает слишком низкой температуры.

На Сумщине в настоящее время работают пункты обогрева и 300 патрулей МЧСников и работников Красного Креста, которые проводят обход пожилых и одиноких людей. Педагоги продлили карантин в школах и детсадах: эпидпорог по гриппу и ОРВИ там превышен втрое.

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В самых заснеженных регионах, на Николаевщине и Одесщине, до сих пор сложно проехать через сугробы. Преодолеть последствия непогоды на юге пытаются уже больше недели.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что 25-26 января будет ослабление мороза, где-то на 5-10 градусов, но начиная с 27-29 (января) в Украине будут снова очень низкие температуры воздуха.