На Украину надвигаются сильные 30-градусные морозы

В конце января в Украину придут сильные морозы, местами до 30°, холоднее всего будет на северо-востоке и в центральных областях, наиболее теплая погода будет на западе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сегодня на брифинге.

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По его словам, до конца месяца не стоит ожидать сильных снегопадов: в целом за 10 дней выпадет не более 10 миллиметров осадков. В то же время он заметил, что массы холодного воздуха движутся по территории Украины с северо-востока на юго-запад. Они принесут с собой существенное понижение температуры по всей территории Украины.

«С 24 января на северо-востоке температура опустится ниже 20 градусов, в других регионах - будет от 11-20 градусов мороза. Зона низких температур начнет двигаться на юго-запад и с 28 января охватит большую часть территории Украины, за исключением западных областей. 28-31 января температура в большинстве регионов опустится до 20-25 градусов мороза, а на северо-востоке и в некоторых центральных областях, в частности в Полтавской и Днепропетровской, ожидается снижение до 25 и даже 30 градусов мороза», - сказал Кульбида.