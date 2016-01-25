Москва ведет активную работу по подготовке местных "выборов" на Донбассе - разведка

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил телеканалу "112 Украина".

"На сегодняшний день Москва активно ведет такую работу, проводятся консультации, постоянно представители РФ приезжают на территорию "ЛНР" и "ДНР" для того, чтобы решать эти вопросы. Связано это с тем, что они готовятся к проведению местных выборов", - сообщил Скибицкий.

Также он отметил, что конфликт между главарями «ЛНР» и «ДНР» Игорем Плотницким и Александром Захарченко и их кураторами из России действительно существует.

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"По нашим оценкам, да, это непосредственный конфликт, который в первую очередь связан с борьбой за сферу влияния, за финансовые ресурсы и так далее", - сообщил Скибицкий.

Ранее террористы "ДНР" заявили, что намерены провести «выборы» в апреле. До этого боевики намеревались провести свои "выборы" 28 октября и 1 ноября 2015 г.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что такое фейковое волеизъявление ставит под угрозу Минский процесс.

6 октября прошлого года на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске боевики заявили о переносе местных "выборов" на 2016 г.

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Вместе с тем Порошенко уверяет, что выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей состоятся только после согласования внесения изменений в соответствующие разделы украинского законодательства. Кроме того, президент заявил о необходимости усилить военную помощь Украине в случае проведения псевдовыборов.