Украина готова организовать местные выборы в Крыму после его возвращения - Порошенко

18:49, 21 января 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко убежден, что Украина обязательно вернет Крым, после чего готова организовать там проведение местных выборов.

Фото УНИАН

Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Мы обязательно вернем Крым. После возвращения Украина готова организовать там местные выборы #foxnews», - написал он.

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