Украина готова организовать местные выборы в Крыму после его возвращения - Порошенко
18:49, 21 января 2016Политика
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Президент Петр Порошенко убежден, что Украина обязательно вернет Крым, после чего готова организовать там проведение местных выборов.
Порошенко заявил о готовности Украины организовать местные выборы в Крыму / Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Мы обязательно вернем Крым. После возвращения Украина готова организовать там местные выборы #foxnews», - написал он.
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