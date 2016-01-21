Украина готова организовать местные выборы в Крыму после его возвращения - Порошенко

Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Мы обязательно вернем Крым. После возвращения Украина готова организовать там местные выборы #foxnews», - написал он.

Читайте такжеВ МИД России отказываются от переговоров по возврату Крыма