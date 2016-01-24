В Алупке арестован 21-летний крымскотатарский активист

В Алупке 23 января арестован 21-летний Муедин Альвапов, которого подозревают в поджогах автомобилей в Ялте.

Об этом первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял сообщил в Facebook.

Он написал, что 25 января в Ялте состоится суд, «видимо, об избрании меры пресечения».

«Мать Муедина Зарема апте рассказывает, что ее сын никогда бы не занимался поджогами. Брат Муедина Мустафа на данный момент находиться на материковой Украине...Их семья граждански активная, постоянно принимала участие в различных общественно-политических мероприятиях. Есть предположения, что именно из-за политических взглядов ребят и преследуют правоохранители. По всей вероятности, если Мустафа вернется в Крым, его также ждет арест», – отметил Джелял.

Как сообщает Крым.Реалии, на сайтах «правоохранительных органов» Крыма нет информации о задержании и аресте Альвапова.

В Крыму под арестом находятся ряд крымскотатарских активистов по так называемому «делу 26 февраля». Один из них – Ахтем Чийгоз был задержан в ходе допроса в крымском управлении Следственного комитета Российской Федерации 29 января 2015 года «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». Кроме Чийгоза были задержаны крымскотатарские активисты Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Эскендер Небиев.

15 января группа обвинителей во главе с «прокурором» Крыма Натальей Поклонской в суде зачитала обвинительное заключение в отношении шести активистов. После этого в суде объявили перерыв до 25 января.