В Ривненской области замминистра молодежи и спорта сбил человека на пешеходном переходе (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, произошло это дорожно-транспортное происшествие в Корецком районе на 261 километре автомобильной трассы «Киев-Чоп». Чиновник, управляя автомобилем «Тойота Кэмри» (двигался в направлении столицы), совершил наезд на 61-летнюю жительницу села Старый Корец на пешеходном переходе, который не освещался.

Потерпевшую доставили в районную больницу. У нее диагностирован закрытый перелом левого локтевого сустава и перелом ребер.

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Заместитель министра, а также его жена и двое несовершеннолетних детей, которые ехали с ним в авто, за медицинской помощью не обращались.

Прокуратура Ривненской области взяла на контроль ход расследования по уголовному производству, начатому по ч.1 ст.286 УК Украины по факту дорожно-транспортного происшествия.