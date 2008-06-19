Евросовет одобрил присоединение Словакии к зоне евро

Европейский совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС - УНИАН) одобрил присоединение Словакии к зоне евро с 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

Таким образом, с 1 января 2009 года в зону евро будут входить 16 из 27 стран - членов ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2008 года к зоне евро присоединились Кипр и Мальта, а годом ранее – с 1 января 2007 – Словения.

Еврозона была создана 1 января 1999 года 11-ю странами - членами ЕС, к которым в 2001 году присоединилась Греция. Наличный евро был введен с 1 января 2002 года.