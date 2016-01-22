В Николаевской области в период непогоды от переохлаждения погибли 5 человек

12:35, 22 января 2016
Общество
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В Николаевской области в период осложненных погодных условий (17-21 января) зарегистрирована гибель 5 человек в результате переохлаждения.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области со ссылкой на информацию Николаевского областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

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С целью предотвращения травмирования и гибели людей в результате переохлаждения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в области обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила поведения в период низких температур, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 20 на 21 января в Николаеве было найдено тело военного, умершего от переохлаждения.

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