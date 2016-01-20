Из-за роста преступности на улицы Запорожья вывели Нацгвардию (фото)

Об этом говорится в сообщении управления прессы и информации Запорожской областной государственной администрации.

Сегодня на площади перед ОГА состоялся гарнизонный развод сил и средств по охране общественного порядка подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии воинских частей 3029 и 3033, батальона патрульной службы особого назначения, дорожно-патрульной службы и управления полиции охраны. Провести их на патрулирование пришли, в частности, руководители обладминистрации, областного совета.

"Среди правоохранителей и военнослужащих есть немало тех, кто принимал участие в проведении АТО, обеспечивал правопорядок во многих городах на Донетчине и Луганщине. А тем временем на Запорожье, воспользовавшись отвлечением значительных сил на востоке страны, подняла голову преступность: увеличилось количество грабежей, разбойных нападений с применением огнестрельного оружия и других правонарушений", - сказано в сообщении.

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Из-за этого руководством области и силовых структур было принято решение об объединении сил полиции и Нацгвардии для совместного несения службы по охране общественного порядка в Запорожье.

"Мы знаем громкие случаи ограблений, серия которых состоялась в городе. В связи с тем, что сейчас продолжается процесс реорганизации милиции в Национальную полицию, кадрового состава правоохранителей просто не хватает. Поэтому Совет обороны области принял решение о привлечении Национальной гвардии Украины к совместному патрулированию улиц с подразделениями полиции", - сказал и.о. председателя облгосадминистрации Константин Брыль.

По его словам, ежедневно в местах концентрации преступлений в Запорожье будут дежурить около 50 экипажей дорожной полиции и до 400 работников полиции совместно с Нацгвардией.

"В дальнейшем количество охранников общественного порядка будет постепенно расти по всей области. К тому же не стоит забывать, что наша область граничит с зоной АТО, а соответственно меры безопасности лишними не будут. Наши люди должны чувствовать себя защищенными", - подчеркнул Брыль.