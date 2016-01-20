В "Борисполе" покажут спасенный из Донецкого аэропорта монитор

Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя" в Facebook.

"21 января состоится чествование подвига героев, оборонявших Донецкий международный аэропорт им. С. Прокофьева. В рамках мероприятия состоится музыкальное выступление сводного военного оркестра киевского гарнизона и открытия "исторической платформы памяти", которая будет действовать в "Борисполе" на основе спасенного монитора", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в мероприятии примут участие те, кто героически оборонял аэропорт, волонтеры, общественные активисты, военные эксперты, представители Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы и другие.