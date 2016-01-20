Пограничники и участники блокады таки будут совместно контролировать админграницу с Крымом

Об этом сообщает пресс-служба украинского погранведомства.

«Вместе с активистами общественных организаций – организаторами так называемой торговой блокады – и представителями крымскотатарского народа прорабатывается общая платформа для осуществления контроля на админгранице с временно оккупированной территорией Крыма. Также осуществляется сотрудничество в соответствии с законом Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после переформатирования блокады Крыма ее участники заявили о планах контролировать действия сотрудников Госпогранслужбы и таможенной службы Украины на административной границе с Крымом.

В свою очередь в ГПСУ заявили, что активисты не смогут работать на КПП с пограничниками, поскольку это не предусмотрено законодательством.