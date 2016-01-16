В ГПСУ отреагировали на желание участников блокады Крыма контролировать работу пограничников

Об этом рассказал в эфире "112 Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Госпогранслужба продолжает выполнять свои функции, что касается активистов, то мы с ними находимся в постоянном контакте, как и с представителями крымско-татарского народа, и все вопросы решаем в рабочем порядке", - рассказал он.

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По словам Слободяна, Госпогранслужба принимала участие в рабочем штабе акции, чтобы действия активистов не мешали движению граждан, которые пересекают админграницу, и не создавали дополнительных сложностей для контрольных служб, которые выполняют свои функции в КПВВ.

Отвечая на вопрос, не повлечет ли отмена товарооборота с Крымом увеличения нагрузки на пограничников по осуществлению контроля и предупреждению контрабанды, Слободян отметил, что контроль за грузоперевозками находится в сфере компетенции ГФС, с которыми пограничники работают в сотрудничестве. В сфере ответственности пограничников – обнаружение тайников с оружием и других запрещенных предметов. При этом он напомнил, что грузовой транспорт не перемещался на территорию Крыма с 20 сентября, с начала экономической блокады.

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Слободян напомнил, что сегодня движение на Чонгаре не перекрывалось, а замедлялось на небольшой промежуток времени в связи с режимными мероприятиями. В настоящее время КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме.

Также он отметил, что активисты не смогут работать на КПВВ с сотрудниками ГПСУ и ГФС, поскольку это не предусмотрено законодательством.

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"Государственная пограничная служба действует исключительно в рамках законов. Законодательством четко обозначено, каким образом действуют контрольные пункты пропуска на админгранице и других участках, и какие службы какие функции должны выполнять. Иное законодательством не предусмотрено, то есть правовых оснований для присутствия в КПВВ представителей гражданских организаций или каких-либо других служб нет. У нас есть прецеденты, например, на Приднестровском сегменте охранять границу помогают подразделения Национальной гвардии, но совместную охрану границы мы осуществляем только за пределами пунктов пропуска на украино-молдавской границе. Ни одного представителя Нацгвардии в пунктах, где осуществляется непосредственный пропуск лиц и транспортных средств, нет", - рассказал Слободян.

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Как сообщал УНИАН, 16 января участники гражданской блокады Крыма сняли блокпосты на админгранице с полуостровом и теперь намерены работать как наблюдатели.