Активисты блокады Крыма оставили блокпосты и с февраля будут контролировать работу пограничников

Активисты гражданской акции по блокаде Крыма оставили свои блокпосты в Херсонской области и с 1 февраля будут контролировать работу таможенников и пограничников, сообщает издание Крым.Реалии.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что после переформатирования блокады Крыма ее участники намерены контролировать действия сотрудников Госпогранслужбы и таможенной службы Украины на административной границе с Крымом.

«Теперь наши группы в намного меньшем количестве будут находиться вместе с таможенниками и пограничниками, мы там оборудуем вагончики на «Чонгаре», в «Чаплинке» и на «Каланчаке», и люди, участники блокады, будут контролировать и наблюдать за действиями пограничников и таможенников с точки зрения выполнения ими в полном объеме постановления Кабинета министров», – отметил Чубаров.

Он напомнил, что 17 января вступает в силу постановление Кабмина Украины о запрете торговых отношений с Крымом.

Как стало известно Крым.Реалии от участников блокады, они будут контролировать работу таможенников и пограничников с 1 февраля 2016 года. До этого, в течение последних двух недель января, они пройдут подготовку и обучение для этой работы.

«Обучать будут пограничники. Такая договоренность была достигнута между руководством штаба блокады и главой Госпогранслужбы Виктором Назаренко», – отметил участник акции по блокаде Крыма.

20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию выезда грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Организаторы акции требуют освобождения политзаключенных, прекращение давления на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар. Кроме того, активисты призвали украинскую власть отменить действие закона о зоне свободной торговли с Крымом, поскольку он фактически легализует экономические отношения с агрессором.

Кабинет министров 16 декабря принял и 17 декабря обнародовал постановление, согласно которому через административную границу с Крымом запрещено провозить товары. В соответствии с документом, исключение составляются только личные вещи граждан и социально значимые продукты питания, суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн, а суммарный вес – не более 50 кг на одного человека.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2015 г. председатель Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил о переформатировании блокады Крыма. По его словам, активисты останутся на административной границе с полуостровом для предотвращения контрабанды.

По словам Чубарова, много функций, которые взяли на себя участники блокады, будут не нужны после вступления в силу постановления о запрете торговли с Крымом, но не решен вопрос об освобождении заложников, незаконно удерживаемых в Крыму и в России.