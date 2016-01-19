В Нидерландах не поверили ролику с угрозами от якобы бойцов "Азова"

В нидерландских СМИ не замечено негативных публикаций насчет видеоролика, в котором вооруженные люди в камуфляже, представившись полком "Азов", угрожают голландцам расправой, если они не поддержат Ассоциацию Украины с ЕС. Об этом пишет "Европейская правда".

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В частности, уважаемое голландское издание Het Financieele Dagblad опубликовало статью под названием "Голландским избирателям угрожают украинским видео" про этот ролик. В нем автор сразу же указывает, что видео является фейком и приводит запись с опровержением.

Голландские журналисты при этом ссылаются на украинского эксперта Центра экономических стратегий в Киеве Андрея Бойцуна, который отметил, что вдохновителем ролика является Россия.

В свою очередь эксперт, работающий в Университете Антверпена, отметил, что в ближайшие дни ожидает появления подобных сообщений.

Отметим, что авторы сатирического блога GeenStijl, благодаря усилиям которого собрали подписи в кампании за референдум по ассоциации Украина ЕС, тоже отреагировали на ролик. При этом они отнеслись к нему с несколько большим доверием: "Настоящий или поддельный, но теперь мы знаем, на что могут пойти еврофилы, чтобы запугать тех, хочет проголосовать "нет".

При этом авторы приводят как сам ролик, так и видео опровержение.

Как сообщал УНИАН, ранее в YouTube появилось видео, где люди в масках, которые выдали себя за "Азов", угрожают гражданам Нидерландов терактами в случае, если страна не ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Неизвестные на видео также сжигают флаг Нидерландов.