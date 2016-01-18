Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник

10:18, 18 января 2016
Общество
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18 января накануне Крещения по православному обряду празднуется "Голодная кутья", или второй Святой Вечер.

Фото УНИАН

Также его называют Крещенский сочельник, сообщает ZIK.

Отмечается, что на ужин подают постные блюда. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху – буханку хлеба, "чтобы хлеб родился".

В память о Крещении в храмах проходит освящение воды. Взятой из храма святой водой следует умыться и окропить жилище. Считается, что крещенская вода имеет особую целебную силу.

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В праздничный день вода освящается также на водоемах, в проруби – "иордане". После торжественного молебна священник трижды опускает в воду крест. После чего люди окунаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней.

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