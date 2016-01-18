Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник
10:18, 18 января 2016Общество
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18 января накануне Крещения по православному обряду празднуется "Голодная кутья", или второй Святой Вечер.
На ужин подают постные блюда / Фото УНИАН
Также его называют Крещенский сочельник, сообщает ZIK.
Отмечается, что на ужин подают постные блюда. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху – буханку хлеба, "чтобы хлеб родился".
В память о Крещении в храмах проходит освящение воды. Взятой из храма святой водой следует умыться и окропить жилище. Считается, что крещенская вода имеет особую целебную силу.
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В праздничный день вода освящается также на водоемах, в проруби – "иордане". После торжественного молебна священник трижды опускает в воду крест. После чего люди окунаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней.
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