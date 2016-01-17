В 2016 году Украина закупит все лекарства через ООН - Яценюк
Глава правительства Арсений Яценюк подчеркнул, что в этом году все государственные закупки лекарств будут осуществляться через ООН и британское агентство.
Об этом Яценюк сказал в программе «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
«В текущем году все лекарства государство закупит через Организацию Объединенных Наций и британское закупочное агентство Crown Agents. Это почти 4 миллиарда гривен», - подчеркнул премьер.
По его убеждению, международный контроль помешает украинской фармацевтической мафии украсть эти средства, а государство сможет закупить больше лекарственных средств надлежащего качества.
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Глава правительства отметил, что в прошлом году благодаря электронной системе закупок ProZorro, которая работала в экспериментальном режиме, медицинские учреждения Украины сэкономили более 16% - 11 млн грн.
«От международных организаций мы ожидаем еще большей экономии и более эффективного расходования средств бюджета», - подчеркнул Яценюк.