В Киевскую область 19-20 января возвращаются сильные морозы

Как сообщает гидрометцентр, 19-20 января в Киевской области будет облачно с прояснениями. 19 января ночью умеренный снег, местами метель, днем небольшой снег; 20 января без существенных осадков.

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На дорогах гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, ночью и утром 19 января порывы 15-20 м/сек. Температура ночью около 10°, днем 6-8° мороза.

18 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/сек.

В Киеве завтра облачно. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 7-9° мороза.