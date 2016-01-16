Порошенко наградил пятерых "киборгов", погибших в последние дни обороны Донецкого аэропорта

Президент Украины Петр Порошенко наградил павших во время обороны Донецкого аэропорта «киборгов».

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко встретился с семьями военных, погибших в последние дни обороны нового терминала Донецкого международного аэропорта, которые до недавних пор считались пропавшими без вести.

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«Тела пятерых погибших воинов, - лейтенанта медицинской службы Кондратюка Александра Ивановича, сержанта Марченко Алексея Владимировича, младшего сержанта Владислава Владимировича Алексейчука, рядовых Гасюка Виталия Аркадьевича и Бузенко Владимира Петровича, - были идентифицированы лишь в конце прошлого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи с семьями погибших героев глава государства подчеркнул, что в народной памяти защитники аэропорта были и навечно останутся знаменитыми «киборгами» - бесстрашными и непобедимыми украинскими воинами, которые продемонстрировали всем свободолюбивый, жертвенный и непокоренный украинский дух и стали символом для всей страны, примером для подражания всех военных.

Именно благодаря их героическому примеру, стойкости и мужеству была возрождена боевая слава Украины, подчеркнул президент.

Глава государства от имени всего Украинского народа поблагодарил семьи за подвиг их погибших сыновей, отцов и мужей и вручил родным и близким героев государственные награды Украины.

В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награжден лейтенант медицинской службы Александр Кондратюк, который под постоянными обстрелами до последнего оказывал медицинскую помощь раненым воинам, спасая им жизнь.

Орденом "За мужество" III степени награждены сержант Алексей Марченко и младший сержант Владислав Алексейчук, которые, отвлекая на себя внимание противника, способствовали успешной эвакуации раненых бойцов из нового терминала и, оказавшись в окружении, вступили в бой с превосходящими силами противника, проявив пример самопожертвования и отваги.

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Этой награды также были удостоены рядовые Виталий Гасюк и Владимир Бузенко, которые мужественно до последнего держали оборону, храбро отражая атаки российских наемников, обеспечив эвакуацию раненных товарищей.

Завершая встречу, президент заверил семьи погибших воинов, что он и государство и впредь будут делать все, чтобы понесенные Украинским народом жертвы не были напрасны. "Мы защитим нашу государственность и построим для детей светлое будущее", — подчеркнул глава государства.