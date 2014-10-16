Оборона донецкого аэропорта в лицах: как выглядят украинские "киборги" (фоторепортаж)

13:32, 16 октября 2014
Политика
9 0

В сети появились фото бойцов 95-й бригады, обороняющих аэропорт в Донецке, контроль над которым на протяжение долгого времени безуспешно пытаются установить боевики.

Фото опубликовала волонтерская организация на своей странице в Facebook

"Они все живы, правда, очень устали. Парни воюют сейчас за аэропорт. Фотографии сделаны на сопредельных с аэропортом территориях", – отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter