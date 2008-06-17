Тимошенко намерена взять под контроль цены на дизтопливо

18:42, 17 июня 2008
Общество
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Премьер дала поручения министерствам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству топлива и энергетики и Министерству аграрной промышленности создать стабилизационный фонд дизельного топлива для возможности регулировать цену на дизтопливо в случаях его необоснованного подорожания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с губернаторами.

Она отметила, что на сегодняшний день в некоторых областях цена на дизтопливо выше, чем на бензин А-98. «Понятно, что никакого рыночного основания для такого роста цены нет. Это значит, что надо взять под контроль цены, по которым оптовые поставщики обеспечивают дизтопливом селян», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство будет готово предоставить помощь регионам за счет стабилизационного фонда для того, чтобы «сбить цену» на дизтопливо для аграриев.

 

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