Миссия ОБСЕ завтра откроет новую патрульную базу в Станице Луганской

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе завтра откроет новую патрульную базу в поселке Станица Луганская Луганской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ, первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг вместе с командой наблюдателей завтра посетит Станицу Луганскую.

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Цель визита - оценить общую ситуацию с безопасностью и открыть новую передовую патрульную базу в поселке.

Ожидается, что Хуг примет участие в двух брифингах для журналистов сначала на южной стороне моста в 14:40 (по киевскому времени), а затем - на северной стороне моста в 15:30 (по киевскому времени).