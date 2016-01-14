Миссия ОБСЕ открывает патрульные базы в Красноармейске и Светлодарске

Как говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, открытие этих баз позволит наблюдателям быть ближе к линии разграничения в этих районах.

«Новые передовые патрульные базы СММ улучшат наши возможности по мониторингу, позволяя нам быстрее реагировать на сообщения об инцидентах», - сказал первый заместитель председателя СММ Александр Хуг.

Кроме того, по его мнению, открытие новых баз поможет мотивировать подписантов Минских соглашений эффективнее выполнять взятые на себя обязательства.

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Передовые патрульные базы отличаются от офисов или представительств СММ тем, что они расположены вблизи линии разграничения и позволяют разместить небольшое количество наблюдателей миссии, которые круглосуточно находятся в этих районах. Ротация наблюдателей будет проводиться еженедельно.

СММ стремится открыть передовые патрульные базы по обе стороны от линии разграничения с целью обеспечения эффективного мониторинга в равном соотношении.

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С учетом баз, которые будут открыты сегодня, СММ теперь будет иметь передовые патрульные базы в таких местах: четыре в районах, контролируемых Вооруженными силами Украины: в Волновахе, Красноармейске, Светлодарске (Донецкая область) и в Новоайдаре (Луганская область); а также в трех временно оккупированных районах: в Стаханове (Луганская область), Горловке и Дебальцево (Донецкая область).