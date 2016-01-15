На Донетчине в квартире взорвался газ, под завалами - мать с тремя маленькими детьми

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 15 января около 9 утра в квартире на 5 этаже многоквартирного дома в Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва были повреждены стены и окна в квартире.

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По предварительным данным, под завалами остается четыре человека: женщина 1983 года рождения и трое детей 5 месяцев, 4 и 9 лет.

Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.

Данные по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Досудебное расследование проводит Селидовское отделения Красноармейского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Процессуальное руководство осуществляет Красноармейская местная прокуратура.