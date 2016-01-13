Минздрав обязали в течение 48 часов провести информационную кампанию в регионах по гриппу

Такую задачу поставил премьер-министр Арсений Яценюк. "Необходимо в течение 48 часов (провести) широкую информационную кампанию, задействовать облздравотделы и горздравотделы, чтобы люди услышали реальную ситуацию в каждом своем городе... то есть, заставить их (чиновников), чтобы они доложили конкретную статистику по каждому городу и по каждой области", - сказал Яценюк.

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В то же время министр здравоохранения Александр Квиташвили на заседании правительства сказал, что "ситуация не такая страшная, как сообщают СМИ, мы не достигли порога эпидемии".

По его словам, это обычный период гриппа, который ежегодно приходится на последние недели декабря - начало января.

Квиташвили отметил, что есть категории граждан, которым во время гриппа противопоказано применение обычных препаратов: детям до 5 лет, беременным, людям преклонного возраста. В связи с этим он призвал граждан сразу обращаться к врачам, и не заниматься самолечением.

Кроме того, Александр Квиташвили сообщил, что зафиксировано 25 летальных случаев от гриппа, в 23 из которых люди обращались к врачам только на 6-7 день болезни.

По словам Александра Квиташвили, Минздрав проводит работу по изучению всех летальных случаев от гриппа и изучению штаммов.