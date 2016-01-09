В Краматорске за две недели от гриппа умерло 15 человек

В Краматорске с 28 декабря от гриппа умерло 15 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время оперативного совещания в Краматорском городском совете.

Руководитель отдела здравоохранения Игорь Михайлов сообщил, что 29-летний мужчина стал 15-м умершим от эпидемии гриппа в городе. По его словам, мужчина умер утром 9 декабря в стационаре городской больницы №2 буквально через несколько часов после поступления. По словам медиков, у парня грипп развивался на фоне ВИЧ-инфекции, поэтому точную причину смерти можно будет установить после вскрытия.

По словам врачей, большинство умерших не страдали хроническими заболеваниями и просто пытались перенести болезнь на ногах: не принимали противовирусные препараты, не соблюдали постельный режим и продолжали посещать места массового скопления людей.

В настоящий момент в стационарах находится 180 взрослых и 22 ребенка. Из них 37 взрослых и 8 детей находятся в тяжелом состоянии.

Количество обращений к врачам и вызовов скорой не сокращается. По мнению врачей, эпидемия приближается к своему пику.