В Одессе у 19 больных и одного умершего выявлен вирус H1N1

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Одесской области, вирусологической лабораторией за период с 28 сентября по 22 декабря в обследованы 161 больной и 9 умерших с предварительным диагнозом «грипп, ОРВИ, вирусная пневмония».

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«Получено 19 положительных результатов у больных и 1 из секционного материала умершего», - отметили в управлении.

В частности, при идентификации этих положительных результатов выявлены 19 случаев вирусов гриппа А/H1N1/swin2009, в том числе и у умершего мужчины. Также выявлен один положительный результат вируса гриппа В (у беременной женщины). Пробы для исследований доставлялись из Одесской городской инфекционной больницы, роддома №2, детской городской больницы №3 и патологоанатомического бюро.

В управлении отметили, что лабораторией областного управления Госсанэпидслужбы подтверждено наличие вируса H1N1 в секционном материале мужчины, который умер в больнице.

50-летний одессит, который работал таксистом, заболел 5 декабря, лечился самостоятельно и за медицинской помощью обратился на 6-е сутки заболевания. В связи с ухудшением состояния 10 декабря вызвал бригаду скорой медицинской помощи и с жалобами на сильный кашель, высокую температуру и боль в горле был госпитализирован в городскую клиническую инфекционную больницу. Ему поставили диагноз «фолликулярная ангина. Двусторонняя пневмония». В медучреждении сделали рентгенограмму, после чего диагноз был уточнен: «Грипп. Двусторонняя пневмония».

Состояние больного ухудшилось и 13 декабря его перевели в реанимационное отделение. Повторная рентгенограмма подтвердила полное двустороннее поражение легких. Через 2 дня больной скончался.

После проведения лабораторных исследований установлен окончательный диагноз: «грипп А/H1N1/sw2009, тяжелая форма, двухсторонняя тотальная полисегментарная пневмония, дистресс-синдром, острая сердечная недостаточность, что привело к нарастанию дыхательной недостаточности, которая стала непосредственной причиной смерти».